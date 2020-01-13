حال ارتكابها "خطأ جديد".. إيران تتوعد بريطانيا برد "قوي ومناسب"

وزير الخارجية البريطاني راب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توعدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاثنين، بريطانيا برد "قوي ومناسب"، حال ارتكابها أي "خطأ جديد".



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن أي "خطأ جديد ترتكبه بريطانيا سيواجه ردا قويا ومناسباً من قبلنا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن على لندن تحمل تبعات أي عقوبات ستفرضها على الجمهورية الإسلامية.



وقالت الخارجية الإيرانية: إنها "تدين بشدة" التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وتهديده بفرض عقوبات على إيران.



وقالت الوزارة مهددة: إن "أي خطأ جديد ترتكبه بريطانيا سيواجه ردا إيرانيا قويا ومناسب"، مؤكدة: "على بريطانيا تحمل عواقب أي عقوبات تفرضها على إيران".



واعتبرت الخارجية الإيرانية أن التهديد من قبل بريطانيا "مؤشر على نيتها زيادة التوتر في المنطقة وفي علاقاتها مع إيران".



كما دعت إلى "إنهاء التحركات الاستفزازية التي تمارسها السفارة البريطانية في طهران"، وأردفت واعدة: "في حال لم توقف السفارة البريطانية تدخلاتها وتحركاتها الاستفزازية فلن نكتفي باستدعاء السفير".



وشددت الوزارة على أن حضور السفير البريطاني، روب ماكير، الاحتجاجات ضد السلطات الإيرانية أمر "غير قانوني ومثير للشك ومدان".



كما وصفت الوزارة هذه التصرفات بـ "التدخل في الشؤون الداخلية (لإيران) وانتهاك لمبادئ العلاقات الدبلوماسية".