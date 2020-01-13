حماس: السلطة ما زالت تتهرب من مسار الانتخابات





وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم بي تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قيادة السلطة ما زالت تتهرب من مسار الانتخابات، وتتعامل معه كموضوع حزبي وليس كموضوع وطني.



وأشار قاسم إلى أن سلوك السلطة يؤكد أنها تفتقد الإرادة الحقيقية للسير في أي مسار وطني جمعي، ولديها إصرار كامل على العمل بمنطق التفرد بالقرار.



وأضاف المتحدث باسم حركة (حماس): أنه من الواضح أن قيادة السلطة تتهرب من الاحتكام إلى صندوق الاقتراع وخيار الشارع، ورفضها التعاطي مع الإرادة الجماهيرية المطالبة بإجراء الانتخابات العامة.



وأكد قاسم موقف حركة حماس الواضح والحاسم أنه لا انتخابات بدون مدينة القدس، وأن حق شعبنا في القدس يجب أن ننتزعه من الاحتلال، وليس عبر استجدائه كما تفعل قيادة السلطة.



رام الله - دنيا الوطناتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية، بالاستمرار في التهرب من مسار الانتخابات.