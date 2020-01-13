أردوغان: نأمل أن تتكلل محادثات موسكو بنتائج إيجابية

رجب طيب آردوغان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بأن تتكلل محادثات موسكو بخصوص ليبيا بنتائج إيجابية، مؤكدا أنها ستمهد الأرضية لمسار برلين.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الإثنين، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة أنقرة.



وقال أردوغان: "أتمنى أن تتكلل محادثات موسكو بنتائج إيجابية وتساهم في إرساء السلام في ليبيا"، مضيفا: "المحادثات في موسكو حول ليبيا ستمهد الأرضية لمسار برلين".



وأكد الرئيس التركي أنهم يبذلون جهودا كبيرة لجعل وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأشار أن بلاده دعمت وستواصل دعمها لمبادرات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ومسار برلين المتعلقة بليبيا.



وذكر أردوغان أن المحادثات في موسكو متواصلة، وأنه تلقى معلومات حول اتخاذها منحى إيجابي.



ولفت إلى مشاركته في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19كانون الثاني/يناير الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي كونتي.