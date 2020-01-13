نبيه بري: نصف التدهور الاقتصادي في لبنان سببه "سياسي صرف"

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، أن نصف التدهور الاقتصادي بالبلاد سببه "سياسي صرف".



جاء ذلك في لقاء جمع بري ووفداً من نقابة الصحافة اللبنانية، برئاسة النقيب عوني الكعكي، بمقر رئاسة البرلمان في عين التينة بالعاصمة بيروت.



وقال: إن "50% من التدهور الاقتصادي سببه سياسي صرف"، مضيفاً: "أعطونا حكومة إنقاذ، وأؤكد لكم أن إنقاذ لبنان ممكن ووقف الانحدار ليس صعباً"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وبخصوص الوضع المالي الذي تشهده البلاد، ورداً على مطالبة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بإعطائه صلاحيات استثنائية، تابع بري: "لا يمكن إعطاء مصرف لبنان صلاحيات استثنائية في ظل غياب الحكومة".



ورداً عن سؤال حول تفعيل حكومة تصريف الأعمال، رأى بري أن عليها أن تقوم بعملها حتى آخر لحظة، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة.



وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 19 كانون أول/ديسمبر الماضي، حسان دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.