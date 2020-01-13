بالصور: الجيش المصري يعرض مقاتلات "ميغ-29" الروسية لأول مرة
رام الله - دنيا الوطن
عرض الجيش المصري اليوم الاثنين، ولأول مرة قدرات مقاتلات "ميغ-29" الروسية.
عرض الجيش المصري اليوم الاثنين، ولأول مرة قدرات مقاتلات "ميغ-29" الروسية.
جاء ذلك خلال فيديو نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية خلال المناورة "قادر-2020"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).
وظهرت مقاتلتان من طراز "ميغ-29" الحديثة خلال الفيديو، حيث قامتا بمناورة في السماء خلال التدريبات العسكرية.
وطائرة "ميغ-29" الروسية الصنع هي من الجيل الرابع صممت في زمن الاتحاد السوفيتي ومخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك لإصابة الأهداف البرية.
وظهرت مقاتلتان من طراز "ميغ-29" الحديثة خلال الفيديو، حيث قامتا بمناورة في السماء خلال التدريبات العسكرية.
وطائرة "ميغ-29" الروسية الصنع هي من الجيل الرابع صممت في زمن الاتحاد السوفيتي ومخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك لإصابة الأهداف البرية.
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