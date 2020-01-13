ملمحاً باغتياله.. وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه تحذيراً "شديد اللهجة" إلى نصر الله

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه كلما ازدادت ضائقة نصر الله تازّما، كلما كثرت تصريحاته "المتغطرسة"، وفق تعبيره.



وأشار كاتس إلى أنه هو الذي يضطر إلى "الاختباء في طابق أسفل في السرداب الذي يتستر فيه"، مضيفاً أن هذا التصرف يأتي على خلفية التحذيرات المتكررة من "أسياده الإيرانيين من مغبة تعرضه للتصفية"، وفق ما قال.



وكان نصر الله هاجم إسرائيل في كلمة ألقاها أمس الأحد، بعد مقتل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، واصفا إياها بـ"الأداة العسكرية بيد أمريكا".



رام الله - دنيا الوطنوجّه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسراييل كاتس تحذيراً شديد اللهجة إلى الأمين العام لـ(حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله.وألمح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى إمكانية تصفيته، إذا واصل استفزازاته حيال إسرائيل.