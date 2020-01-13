شؤون فلسطينية

بالصور: وفدان من حماس و"الشعبية" يبحثان التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية

بالصور: وفدان من حماس و"الشعبية" يبحثان التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وفدان من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، العلاقة الثنائية، وما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات حقيقية.

جاء ذلك خلال لقاء بين عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية وعدد من قيادات الحركة اليوم الإثنين، ووفد قيادي من "الشعبية"، برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، حيث قدم وفد الجبهة الشعبية التهنئة لحركة حماس بذكرى انطلاقتها ال32، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي على الانترنت.

وناقشت قيادة حماس مع قيادة الشعبية تطورات القضية الفلسطينية وما تمر به من تحديات حقيقية، وتسارع وتيرة  الاستيطان في القدس والضفة الغربية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين حركة حماس والجبهة الشعبية، وسبل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وناقشا تداعيات الاعتداءات الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والهجمة الشرسة على الأسرى في سجون الاحتلال.



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