عياش يهنئ فتوح بمنصبه رئيساً لـ"المغتربين" ويشيد بدور شعت بلم شمل الجاليات





وفي نفس المجال هنأ الأخ الدكتور نبيل شعت بمناسبة تعينه ممثلاً شخصياً لسيادة الرئيس" أبو مازن " ، مشيدا بدوره السابق عندما كان رئيسا لدائرة المغتربين في العمل على جمع شمل الجاليات وتوحيدها.





وأعرب عياش عن سعادته بثقة الرئيس بتعيين فتوح في هذا المنصب، متمنياً له النجاح والتوفيق في هذه المهمة بما يخدم الجاليات ويوحدها ويلم شملها.





وأبدى القيادي الفلسطيني استعداده للتعاون والتنسيق مع فتوح لتحقيق الهدف وهو جمع شمل الجاليات وتوحيدها تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى توحيد الجهود واستنهاض الهمم وتفعيل النشاطات وتعزيز حضور فلسطين وقضيتها، في حشد التأييد الدولي الرسمي والشعبي لنضالنا الوطني في جميع أنحاء العالم، وكذلك نبذ الفرقة والأنقسام والعمل جماعيا من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يتطلع له جماهير شعبنا في الوطن والشتات تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتحت علم الشرعية ورمزها السيد الرئيس أبو مازن.





وقال عياش: لقد حرص الأخ أبو مازن ومن خلال اجتماعاتي الشخصية معه دائما على توجيهي بتفعيل دور الجاليات ودعمها.



رام الله - دنيا الوطنهنأ الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأخ المناضل روحي فتح عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، بمناسبة تعينه رئيساً لدائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية.