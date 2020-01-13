دولي

اعتقال حاخام في إسرائيل بتهمة "استعباد" نساء وأطفال

اعتقال حاخام في إسرائيل بتهمة "استعباد" نساء وأطفال
حاخامات في إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
مددت المحكمة بسبعة أيام فترة اعتقال حاخام في الستينات من العمر، بشبهة احتجاز عشرات النساء والأطفال (من جيل سنة حتى خمس سنوات)، في ظروف استعباد في أحد أحياء القدس خلال سنين طويلة. 

وينسب إلى هذا الحاخام أيضا وهو من سكان القدس، منع النساء من التواصل مع أقاربهن وأفراد عائلاتهن واستغلالهن جنسياً ومادياً، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

كما اعتقلت الشرطة ثماني نساء بشبهة مساعدة هذا الحاخام، فيما طلبت تمديد فترة اعتقالهن بخمسة أيام حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن.

ويستدل من التحقيقات الجارية والبلاغات التي قدمت إلى وحدة الغش والخداع فيما يسمى "لواء القدس"، أن الحديث يدور عن مأوى ضيق جداً ويحوي عشرات النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة. 

وأفيد أن المشتبه ارتكب جرائم مختلفة بحق النساء وأطفالهن على مدار سنوات طويلة.

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