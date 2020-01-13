المصادقة في إسرائيل على تشكيل لجنة "كنيست" للنظر بمسألة الحصانة لنتنياهو





وقد شهدت الجلسة أجواءً صاخبة، بحيث ترك ممثلو (الليكود) قاعة اللجنة غاضبين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقال النائب من (الليكود)، آفي ديختر: إن حزب (أزرق أبيض)، يسعى إلى تحويل "كنيست" إلى مسرح هزلي على حساب من يدفع الضرائب.





وأوضح: أن نتنياهو يطلب الحصانة حتى الانتخابات، وأنه بعدها سيعود ويطلب من "كنيست" القادمة منحه إياها.



من جهته، قال العضو في "كنيست"، إيلان غيلؤون من (المعسكر الديمقراطي): إن إصرار (أزرق أبيض)، في هذه المسألة يهدف إلى إفساح المجال أمام الجمهور معرفة طريقة تعامل "كنيست" مع ملف هام كالحصانة التي يطلبها نتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنأقرّت اللجنة البرلمانية المنظمة في إسرائيل، تشكيل لجنة "كنيست"، التي ستنظر في مسألة منح الحصانة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.