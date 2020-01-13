هل انتهت وزارة التنمية من دراسة مقترح صرف شيكات الشؤون كل ثلاثة شهور؟

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خاص دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، أن وزارته لا تزال تدرس امكانية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة، بشكل شهري، بدلًا من صرفها كل ثلاثة شهور.



وقال الديك لـ"دنيا الوطن": إن الوزارة لم تنته من دراسة هذا الأمر، ولم يتخذ قرار التحول إلى النظام الجديد، وفي الوقت الحالي يتم الدفع وفق الآلية القديمة، وعند التحول للنظام الجديد سيتم الإعلان عن ذلك لاحقًا.



وأوضح أن سيتم بحث كافة التفاصيل المالية والفنية مع وزارة المالية، وكافة الداعمين لبرنامج الأسر الفقيرة، ولكن إلى الآن لم يحدث أي جديد لحد اللحظة.