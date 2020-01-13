قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية بعدة مناطق بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية في عدة مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال أجرى تدريبات عسكرية في مناطق "المالح، وخلة اجميع، وسمرة"، مع تواجد عشرات جنود الاحتلال في تلك المناطق، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية في عدة مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال أجرى تدريبات عسكرية في مناطق "المالح، وخلة اجميع، وسمرة"، مع تواجد عشرات جنود الاحتلال في تلك المناطق، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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