قوات الاحتلال تجري تدريبات عسكرية بعدة مناطق بالأغوار الشمالية

جندي إسرائيلي في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تدريبات عسكرية في عدة مناطق مختلفة بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن الاحتلال أجرى تدريبات عسكرية في مناطق "المالح، وخلة اجميع، وسمرة"، مع تواجد عشرات جنود الاحتلال في تلك المناطق، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.