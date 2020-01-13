مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين بالحجارة جنوبي مادما، مشيرا إلى أن اهالي القرية تصدوا للهجوم، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).