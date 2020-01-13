شؤون فلسطينية

مدير مباحث تموين غزة: رصدنا بعض مُحتكري الغاز وتم تحويلهم للنيابة

مدير مباحث تموين غزة: رصدنا بعض مُحتكري الغاز وتم تحويلهم للنيابة
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد مدير مباحث التموين بقطاع غزة، الرائد إيهاب الباز، أن أسعار الغاز ثابتة ولم تتغير وهي 54 شيكلًا للأسطوانة 12 كيلو.

وقال الباز لـ"دنيا الوطن": إنهم رصدوا بعض المُحتكرين للغاز، وتم التعامل معهم وفق القانون، حيث عمل لهم المحاضر وتم تحويلهم لاحقًا إلى النيابة.

وأشار إلى أنه دخلت كميات من الغاز عبر الجانب الإسرائيلي يوم أمس واليوم، وتم توزيعها على المحطات، ليستفيد منها المواطنون.

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