إغتيال جديد...العراق: مقتل ناشط على يد مسلحين في (ذي قار)









رام الله - دنيا الوطنأفادت (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين، بمقتل ناشط في الاحتجاجات العراقية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.وقالت الوكالة على لسان نشطاء أن "مسلحين مجهولين قتلوا الناشط المدني، حسن هادي مهلهل، في ناحية بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار".وأضاف أن "المسحلين أطلقوا أربع طلقات نارية من مسدس كاتم للصوت وأردوه قتيلا".وأشار إلى أن "النشطاء وصفوا الضحية بأنه أحد أبرز المحتجين في ذي قار".