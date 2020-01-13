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صور: مصرع خمسة أشخاص في انهيار عقار في مصر

صور: مصرع خمسة أشخاص في انهيار عقار في مصر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الاثنين، في حادث انهيار عقار بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط مدينة الإسكندرية بمصر.

وتلقت قوات الأمن بلاغا يفيد بانهيار العقار ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وانتقل فوراً مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وفق ما نقلته (روسيا اليوم). 

وأوضح سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اللواء حمدي الحشاش، أن العقار مكون من ثلاثة طوابق، وهو بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم لسنة 2017.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أن الانهيار أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وإصابة آخر، مشيرا إلى أنه جرى نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، والمصاب للمستشفى الأميري الجامعي.



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