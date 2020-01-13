"حزب الله": حان الوقت كي يبدأ حلفاء إيران بالرد على مقتل سليماني

حزب الله اللبناني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت (حزب الله) اللبناني، يوم أمس الأحد: إن الوقت حان، كي يبدأ حلفاء إيران في الرد على مقتل الميجر جنرال قاسم سليماني، على الرغم من أن تحقيق هدف إخراج القوات الأمريكية من المنطقة سيكون (مساراً طويلاً).



ونفى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أن الجنرال الإيراني كان يخطط لتفجير سفارات أمريكية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال: إن سليماني قُتل بعد وصوله إلى بغداد لأسباب منها أنهم "كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".



يذكر، أن إيران قد ردت على مقتل سليماني، بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين، تستضيفان قوات أمريكية في العراق يوم الأربعاء، في عملية وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها (صفعة على وجه) الولايات المتحدة، مضيفاً أنه ينبغي على القوات الأمريكية، أن تغادر المنطقة.



ورغم استمرار التوتر في المنطقة، فإن طهران وواشنطن، أعلنتا التهدئة بعد هذا الهجوم.



وقال نصر الله، الأسبوع الماضي، إن على حلفاء إيران الذهاب إلى (القصاص العادل) رداً على مقتل سليماني، ومن بين الحلفاء المعنيين الحكومة السورية، وعدد من الجماعات المسلحة التي جرى تشكيلها بدعم إيراني في العراق وسوريا.