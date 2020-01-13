شاهد: توصيات بمراجعة نظام ترسية العطاءات في فلسطين





وأبدى كحيل رضاه عن ورشة العمل التي أقيمت اليوم، مشدداً على أن التوصيات التي تم التوصل إليها، يتم دراستها وتطبيقها.



بدوره أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي سرحان أن وزارته مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعمل بشكل مشترك لإيجاد طرق جديدة لآلية ترسية عطاءات المشاريع الانشائية بما يحفظ للمقاول هامش مناسب للربح وضمان الالتزام بتنفيذ المشروع حسب العقد ضمن المدة القانونية والمواصفات المتفق عليها.





وأوضح: أن نظام الترسية وفق أقل الأسعار حد من فرص العمل والتهافت على عطاءات خاسرة وزيادة المغامرة والرهان على التلاعب بالجودة والمواصفات واحتكار المشاريع، الأمر الذي يؤدي الى اثارة المنازعات وزيادة الخسائر واستدامة الأزمات.وأبدى كحيل رضاه عن ورشة العمل التي أقيمت اليوم، مشدداً على أن التوصيات التي تم التوصل إليها، يتم دراستها وتطبيقها.بدوره أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، م. ناجي سرحان أن وزارته مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعمل بشكل مشترك لإيجاد طرق جديدة لآلية ترسية عطاءات المشاريع الانشائية بما يحفظ للمقاول هامش مناسب للربح وضمان الالتزام بتنفيذ المشروع حسب العقد ضمن المدة القانونية والمواصفات المتفق عليها.





خاص دنيا الوطنأوصت ورشة عمل متخصصة عقدت بالشراكة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، واتحاد المقاولين الفلسطينين بمراجعة شاملة لنظام ترسية العطاءات في فلسطيني بسبب أضراره البالغة على الاقتصاد الوطني.وأكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة، أسامة كحيل في تصريحات لـ"دنيا الوطن": أن التجارب المريرة مع نظام الترسية على العطاءات القائم حاليا في فلسطين، باعتماد أقل الأسعار أدى إلى تنافس مدمر وخسائر كبيرة نتيجتها انهيار عشرات شركات المقاولات وإضعاف المتبقية.