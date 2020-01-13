روسيا: بإمكان المدنيين الخروج من إدلب السورية عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة



وأضافت الوزارة في البيان، الذي نقلته (رويترز)، أنها تلقت طلبات كثيرة من مدنيين موجودين في إدلب في مناطق تسيطر عليها فصائل مسلحة، يرغبون في العودة إلى منازلهم الواقعة في أراض تسيطر عليها قوات الحكومة السورية.



وطالب الجيش الروسي، الجماعات المسلحة بالسماح للناس بمغادرة إدلب، إذا رغبوا في ذلك.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: إن بإمكان المدنيين الخروج من منطقة عدم التصعيد في محافظة إدلب السورية، عبر ثلاث نقاط تفتيش جديدة.