شمخاني: اغتيال سليماني سيُعزز قوة جبهة المقاومة بالمنطقة أكثر

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، خلال لقائه رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، سيؤدي إلى "تعزيز قوة جبهة المقاومة أكثر" في المنطقة.



وأضاف شمخاني في تصريحات صحفية نقلتها (روسيا اليوم): "من أجل إعادة الأمن إلى المنطقة، ينبغي أن يكون خروج القوات الأمريكية منها على سلم الأولويات، الهجوم الصاروخي على قاعدة (عين الأسد)، أثبت أن إيران لن تدخر جهداً في الحفاظ على أمنها ومصالحها القومية، اغتيال قاسم سليماني، سيجعل جبهة المقاومة أكثر عزماً في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".



وأكد شمخاني على أن طرد القوات الأمريكية من المنطقة، سيتحقق في ظل وحدة شعوب ودول المنطقة، منوهاً إلى أنه "لن يتحقق الأمن والاستقرار في غرب آسيا، طالما تواصل حضور القوات الأمريكية الإرهابية فيها".



وندد شمخاني بـ"الغارات العمياء التي تنفذها إسرائيل، بدعم من أمريكا على مواقع المقاومة في سوريا".