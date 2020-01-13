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الرياض: اتخذنا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية

الرياض: اتخذنا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت النفطية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على أن المملكة، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة؛ لضمان سلامة منشآتها النفطية بعد الضربات الأخيرة في العراق.

وقال للصحفيين، عندما سئل عما إذا كانت المملكة، عززت أمن النفط بعد المواجهة الأمريكية والإيرانية الأخيرة في المنطقة: "لقد اتخذنا كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها"، بحسب (رويترز).

وعن إنتاج السعودية من النفط، قال بن سلمان، متحدثاً في أمر صناعي في الظهران، إن إنتاج المملكة من النفط، يبلغ في كانون الثاني/ يناير الجاري 9.744 مليون برميل يومياً.

وأشار إلى أن التزام العراق بتعهدات خفض الإنتاج في إطار اتفاق (أوبك+) قد تحسن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأنه يتطلع إلى الالتزام الكامل في الشهر الجاري.

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