وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني

وزارة الخارجية الإيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، الاثنين، أنه تم استدعاء السفير الإيراني بلندن إلى مقر وزارة الخارجية؛ لإبداء الاعتراض على القبض على السفير البريطاني في طهران.



واعتبر المتحدث، وفق (رويترز)، أن القبض على السفير البريطاني في طهران، انتهاك غير مقبول لاتفاق فيينا، ويجب التحقيق في الأمر.



وشدد المتحدث على أن "لندن تسعى للحصول على تطمينات، بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً".



وأكد المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، أن "الاتفاق النووي هو الترتيب الوحيد المتاح حالياً الذي يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، مشدداً على أن "بريطانيا ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي".