ألمانيا تُحدد موعد (قمة برلين) بشأن ليبيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال مشاركان في المفاوضات التحضيرية لقمة بشأن ليبيا، إن ألمانيا تخطط لعقد القمة في برلين يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.



وذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيزور برلين يوم 19 كانون الثاني/ يناير، لكنها لم تقدم تفاصيل، وذلك بحسب (سكاي نيوز) العربية.



وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت السبت: إن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار، وإن الهدف هو منح ليبيا الفرصة؛ لكي تصبح بلداً يحظى بالسلام والسيادة.



ويفترض أن تشارك في هذا المؤتمر عشر دول على الأقل، هي: الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.



ويأتي الإعلان عن القمة بعد دخول وقف هش لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني، والجيش الوطني الليبي.