فتاة مُصابة بسرطان الثدي تُناشد الرئيس: التحويلة لا تغطي العلاج المناعي المُكلف





فقد أُصيبت اسلام بسرطان في الثدي الأيسر قبل عام، وتطور المرض موضعياً، وتلقت العلاج الكيميائي بغزة، وخرجت إلى مستشفى المُطلع بالقدس لاستكمال العلاج المناعي.





لكن اسلام تفاجأت بأن العلاج المناعي يُكلف 17 ألف دولار، لا تغطيها تحويلة وزارة الصحة بحسب قولها.





وأضافت اسلام في حديثها لـ"دنيا الوطن": "أرسلت المستشفى تقريراً بأن التحويلة لا تغطي تكاليف العلاج المناعي، وأوعزت بأنني بحاجة ماسة له".





ووجهت اسلام مناشدتها للرئيس عباس وأصحاب الأيدي الرحيمة بتوفير تغطية العلاج المناعي، لتتمكن من العودة لحياتها مرة أخرى.





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رام الله - دنيا الوطنلم تكد الشابة اسلام عادل أبو قص (28 عاماً)، أن تعيش فرحة تخرجها من الجامعة، حتى أتى الخبر السيء الذي قلب حياتها تماماً.