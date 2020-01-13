أب مريض يعيل تسعة أفراد يُناشد مجلاني إعادة مُخصصات الشئون الاجتماعية له





السيد بكر والذي يُعاني من آلام في مفصل الكتف، وصعوبة في الحركة، والتهابات حول مرابط عضلات الكتف، وآلام شديدة، وصعوبة بالتنفس ناتجة عن كدمة بالصدر وتقلص عضلي مُزمن في عضلة السمانة، ممنوع من العمل وبحاجة لرعاية طبية وعلاج مُستمر دائم.





يقول السيد بكر لـ"دنيا الوطن": "قطعوا مخصصات الشئون وأخبروا زوجتي أنه بسبب عملي، وأنا أعمل مُراسلاً فقط أُعد الشاي والقهوة، وراتبي لا يكفي علاجي".





وأضاف: "لدي طفلان مريضان أيضاً، محمد 13 عاماً، يُعاني من تشوه خلقي بالقلب، وأجريت له عملية قلب مفتوح لتصليح الصمامات، وبحاجة لرعاية وغذاء خاص، ولدي بسمة 9 سنوات، تُعاني من حروق بالكتف، ونقص شديد في الطول والوزن، وتبين أنها تعاني من تباطؤ في النمو، وتحتاج دوماً لفحوصات مخبرية مُكلفة جداً لا تتوفر بوزارة الصحة، عدا العلاج والغذاء".





ووجه بكر مناشدته للرئيس ومجدلاني قائلاً: "أعيل أسرة من 9 أفراد، 3 منا مرضى، فكيف سأتدبر أمري بعد قطع مخصصات الشئون الاجتماعية؟".





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رام الله - دنيا الوطنوجه رب الأسرة المكلوم عمار بكر (40 عاماً)، مناشدة إلى الرئيس عباس، ووزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، يُناشدهم خلالها بإعادة مُخصصات الشئون الاجتماعية التي كانت تتقاضاها زوجته، قبل أن تتفاجأ بقطعها.