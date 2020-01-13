شؤون فلسطينية

الإعلام: حدة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس والأقصى تصاعدت خلال العام الماضي

الإعلام: حدة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس والأقصى تصاعدت خلال العام الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد تقرير أصدرته وحدة شؤون القدس، بوزارة الإعلام، تصاعد واتساع حدة الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، خلال العام المنصرم، مقارنة بالأعوام السابقة، عبر استهداف المستوطنين بالاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ومنع قوات الاحتلال المصليين من أداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، واعتقال حراس الأقصى وإبعادهم لمدد زمنية طويلة.

ووفقاً للتقرير الفصلي التوثيقي، الذي يرصد مجريات الأحداث في القدس والمسجد الأقصى المبارك، والذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، فقد تمادى الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على المسجد الأقصى، من خلال تكثيف الاقتحامات اليومية، وتسارع وزيادة شق الأنفاق والحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، لتغيير الطابع المكاني والزماني والثقافي للقدس العربية المحتلة.

كما تطرق التقرير إلى مصادرة المزيد من أراضي المقدسيين، واستدراج عروض بناء جديدة لمشاريع استيطانية على أراض فلسطينية مصادرة، واستمرار سياسة هدم منازل المقدسيين، وتصعيد حملات الاعتقال في صفوف المواطنين، خاصة في بلدة العيسوية بالقدس.

وكشف التقرير ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية التي تم تشييدها خلال العشر سنوات الأخيرة في القدس إلى قرابة 1,283 في حي (جفعات زئيف) الاستيطاني شمالي القدس، كما سجل العام المنصرم أقصى درجات الانتهاك الإسرائيلي بحق القدس، تجسد في الاعتقال المستمر لكل من وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ القدس عدنان غيث، وإغلاق المؤسسات الرسمية الفلسطينية في محاولة من حكومة الاحتلال لإبعاد أى رمز سيادي فلسطيني عن القدس.

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