نادي الأسير ينشر أسماء الأطفال المنقولين من سجن (عوفر) إلى (الدامون)

نشر نادي الأسير، أسماء الأطفال الأسرى المنقولين من سجن (عوفر) إلى (الدامون) دون ممثليهم، وعددهم (33) طفلاً، وهم من محافظات بيت لحم والخليل ورام الله.







وكشف نادي الاسير في تصريح وصل "دنيا الوطن"، عن هوية الأسرى الأطفال المنقولين، وهم: محمد دويك، محمد العزة، نهاد درا العيس، مصطفى جابر، محمد البربري ، خليل جبارين، أحمد صبح، فادي كسبه، مهدي صلاح الدين، محمود ثوابته، أحمد الخطيب، مؤيد عناتي، معتز تعامرة، إمام راضي، محمد المساعيد، أنس المساعيد، حمزة البو، شوكت الشيخ، محمد هاشم، رياض العمور، وحيد عادي، محمد عبد الجابر، عبد الرحمن سرحان، محمد أبو هلال، محمود مغربي، عبيدة الراعي، يحيى صبيح، محمد المطور، محمود عويص، حمدي شلش، محمد مسالمة، راجي شلش، عمار زهران.

رام الله - دنيا الوطن