هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل السطو على أموال عائلات الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل السطو على أموال عائلات الأسرى، وذلك بشكل ممنهج وضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تمارسها بحقّ الفلسطينيين.



وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، أعلن اليوم أنه صادر مبلغ (66.500 شيكل) من حساب عائلة الأسير ماهر يونس، أحد أقدم أسيرين في سجون الاحتلال، والمعتقل منذ العام 1983، إلى جانب الأسير كريم يونس.



وأشارت الهيئة إلى أن حالة صمت المجتمع الدولي، على جرائم الاحتلال وممارسته لسياسة العقاب الجماعي، من قتل وسرقة أراضٍ وهدم منازل وتشريد؛ أدّت إلى تفاقم انتهاكات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، حتّى وصلت إلى مصادرة المخصّصات الاجتماعية التي تلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه العائلات التي فقدت معيلها سواء بالاعتقال أو بالاستشهاد.



ولفتت إلى أن بينيت، كان قد أقرّ احتجاز أموال (40) عائلة من عائلات أسرى الأراضي المحتلة عام 1948، فيما كان قد أقرّ استقطاع مبلغ (150 مليون شيكل) من عائدات ضرائب السلطة التي تصرفها لأسر الأسرى والشهداء، لتضاف إلى حوالي (502 مليون شيكل)، تم إقرار اقتطاعها في شهر شباط/ فبراير 2019.