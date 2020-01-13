شؤون فلسطينية

البرغوثي: قرار تغذية الأسير زهران قسرياً يُشكل خطراً على حياته

البرغوثي: قرار تغذية الأسير زهران قسرياً يُشكل خطراً على حياته
الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن قرار مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، بموافقة سلطات الاحتلال تغذية الأسير المضرب أحمد زهران، قسرياً، يمكن أن يشكل خطراً حقيقياً على حياته، بالإضافة إلى أنه يمثل خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وأضاف البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن عدداً من الأسرى المضربين عن الطعام، استشهدوا في السابق، نتيجة تغذيتهم قسرياً، مما أدى إلى إصابتهم بالتهابات خطيرة في الرئة، وإلى استشهادهم".

وتابع البرغوثي: "لو كانت سلطات الاحتلال، حريصة حقاً على حياة الأسير المناضل زهران؛ لألغت قرار اعتقاله الإداري غير القانوني، وأفرجت عنه، و لكنها تحاول كسر إرادته ومقاومته للاعتقال الإداري، غير القانوني بكل المقاييس".

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