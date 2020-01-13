الحبس أربعة أشهر لإسرائيلي تسلل إلى الأردن

محكمة أمن الدولة في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، بحبس متسلل إسرائيلي لمدة أربعة أشهر، بعد دخوله أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وجاءت هذه العقوبة أيضاً، لتشمل إدانة الإسرائيلي قسطنتين كوتوف، بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي، كما نقلت قاة (سكاي نيوز) عربية.



وحكمت المحكمة على المتهم بالسحن لمدة سنة، بسبب حيازة المخدارت، لكن لظروف القضية "لكونه متزوجاً ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه"، قررت تخفيف الحكم إلى الحبس ثلاثة أشهر مع دفع غرامة تقدر بألف دينار أدرني (حوالي 1400 دولار أميركي).



كما تمت إدانة المتسلل بجنحة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحبسه أربعة أشهر، وعملاً بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وهي السجن لمدة أربعة أشهر.



وكانت النيابة العامة، وجهت للإسرائيلي قسطنتين كوتوف، تهمتي حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، ودخول الأردن بطريقة غير مشروعة.