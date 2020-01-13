هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

نفى الناطق باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد عقد لقاءً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، في سلطنة عُمان.





وقال القواسمي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الرئيس عباس، لم يلتقِ هنية خلال زيارته الأخيرة لعُمان"، مشدداً على أنه لم يكن في أجندة الرئيس عباس، أي لقاء بإسماعيل هنية.





يذكر، أن الرئيس عباس وهنية، وصلا في نفس التوقيت إلى سلطنة عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث تواجد الرئيس وهنية في السلطنة، بذات الوقت.





خاص دنيا الوطن