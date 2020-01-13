شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال
اعتقال طفل فلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير الدائرة الاعلامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتيح، من نقل إدارة سجون الاحتلال 34 أسيراً قاصراً 
اليوم إلى سجن (الدامون)، معتبراً ذلك جريمة بحق الطفولة الفلسطينية، حيث إن تواجدهم في معتقل (الدامون) يشكل خطورة عليهم.

وأوضح شريتيح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال، عبر نقلهم بدون مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين، مشيراً إلى أن الأسرى، سيلجأون إلى خطوات تصعيدية في الأيام 
القليلة المقبلة؛ لمواجهة التصعيد بحقهم.

ويواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 13 بعد المئة، احتجاجاً على اعتقاله الإداري في أوضاع صحية صعبة للغاية، وسط تجاهل مصلحة سجون الاحتلال لحالته في محاولة لكسر إضرابه.

أخبار ذات صلة

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

فتح تَرُد على الرقب بشأن &#34;ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)&#34;

فتح تَرُد على الرقب بشأن "ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)"

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في &#34;ذا فويس كيدز&#34;؟

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ&#34;طفاشوه&#34;

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ"طفاشوه"

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية &#34;قتيل الفيلا&#34;

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية "قتيل الفيلا"

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

عربي

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار