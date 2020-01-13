هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال



وأوضح شريتيح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال، عبر نقلهم بدون مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين، مشيراً إلى أن الأسرى، سيلجأون إلى خطوات تصعيدية في الأيام

القليلة المقبلة؛ لمواجهة التصعيد بحقهم.



ويواصل الأسير أحمد زهران، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 13 بعد المئة، احتجاجاً على اعتقاله الإداري في أوضاع صحية صعبة للغاية، وسط تجاهل مصلحة سجون الاحتلال لحالته في محاولة لكسر إضرابه.

رام الله - دنيا الوطنحذر مدير الدائرة الاعلامية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتيح، من نقل إدارة سجون الاحتلال 34 أسيراً قاصراًاليوم إلى سجن (الدامون)، معتبراً ذلك جريمة بحق الطفولة الفلسطينية، حيث إن تواجدهم في معتقل (الدامون) يشكل خطورة عليهم.