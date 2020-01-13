نائب محافظ القدس: الاحتلال يسعى لتقويض الوجود الفلسطيني وإحداث خلل بالديموغرافيا





وحذر صيام في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، من سياسة الاحتلال، التي تعمل بضوء أخضر أمريكي لإيجاد هوية جديدة للمدينة المحتلة، بشكل متسارع، في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة، عبر بناء الأحياء الاستيطانية والشوارع الالتفافية والأنفاق.





ولفت إلى أن الإحصائيات، تشير إلى تزايد في أعداد المواطنين المقدسيين، رغم سياسات الاحتلال الهادفة لإحداث خلل في التوازن الديمغرافي، لصالح أعداد المستوطنين.



وكانت قوات الاحتلال، أجبرت المواطن سامي مشاهرة على هدم منزله بالأمس، في جبل المكبر.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ القدس، عبد الله صيام: إن الاحتلال يسعى لتقويض الوجود الفلسطيني، وإحداث خلل في الديموغرافيا، من خلال سياسة هدم منازل المقدسيين، مقابل بناء المستوطنات، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، وحصار المدينة.