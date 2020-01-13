أحمد حلس: لا تغييرات بالمناصب القيادية بغزة ولم أختلف مع قيادات بالسلطة

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أحمد حلس، ما يجري تداوله حول وجود تعديلات في الهيئة القيادية لحركة فتح بقطاع غزة، والتي يتولى رئاستها منذ تشكيل اللجنة المركزية للحركة.



وقال حلس، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": لا يوجد أي تعديلات أو تغييرات بالمناصب الحركية في قطاع غزة، خاصة بعد الجهد الذي حققته كل الأطر الحركية"، متابعاً: "نحن مستمرون في ذلك".



وفيما يتعلق بملفات قطاع غزة، قال حلس: "نبذل جهوداً مع الحكومة بشأن ملفات غزة، وهناك تعاطٍ إيجابي من قبلها، ونأمل أن يكون هناك خطوات إيجابية بهذا الموضوع، خاصة في ظل متابعة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية للملف".



وأضاف حلس: "ملفات غزة في مرحلة النقاش، ويجري نقاشها، ولا نريد أن نعطي نتائج مسبقة بها، ونحن معنيون بحل المشاكل، ولا نريد أن نكون أبطالاً قوميين على حساب مصالح الناس"، نافياً ما يجري تداوله حول خلافات له مع قيادات بالسلطة الفلسطينية، قائلاً: "أنفي كل هذه التصريحات، وعلاقتي بالجميع طيبة ومبينة على العلاقة الطبية والاحترام المتبادل".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال