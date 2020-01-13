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دولي

ترامب يُخاطب طهران باللغة الفارسية: لا تقتلوا المحتجين

ترامب يُخاطب طهران باللغة الفارسية: لا تقتلوا المحتجين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى باللغة الفارسية، قائلًا: إنه لا يهتم كثيرًا بالتفاوض مع إيران، مكررًا تأكيده على أنه لن يسمح بامتلاك طهران لأسلحة نووية.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة، رصدتها (سي ان ان)، الاثنين، النظام الإيراني بـ"عدم قتل المحتجين"، حيث تشهد العاصمة الإيرانية احتجاجات كبيرة مناوئة للنظام، على خلفية اعتراف السلطات بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ إيراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصًا.


وكتب ترامب في تغريدة له على (تويتر)، باللغتين الفارسية والإنجليزية، "قال مستشار الأمن القومي اليوم، إن العقوبات والاحتجاجات وضعت إيران (تحت ضغط كبير) وستجبرها على التفاوض، في الحقيقة، لا يهمني إذا كانوا سيتفاوضون أم لا، إنها مسؤوليتهم، لكن لن تمتلك إيران أسلحة نووية، و(لا تقتلوا المحتجين)".

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