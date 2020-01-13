هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

اقتحام سجون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أن أعداداً كبيرة من وحدات القمع الإسرائيلية المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية، اقتحمت فجر اليوم قسم (2) في سجن (ريمون).



وأوضحت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه تم الاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، وإخراجهم من قسمهم، وتوزيعهم على الأقسام الأخرى.



كما وقامت وحدات القمع بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية لغرف الأسرى، وعبثت بمحتوياتهم وأغراضهم وقلبتها رأساً على عقب.



ولفتت الهيئة، إلى أن حالة من التوتر والاضطراب، تسود المعتقل، بسبب الاقتحامات المستمرة للأقسام في السجون، وخاصة قسم (2) في سجن (ريمون) والذي تستهدفه قوات القمع في الفترة الأخيرة، بدون أي مبرر، يستدعي ذلك.