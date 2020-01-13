شؤون فلسطينية

العوض: حماس تفتح الطريق أمام علاقاتٍ في محاولة للتأثير بالقرار الفلسطيني المستقل

العوض: حماس تفتح الطريق أمام علاقاتٍ في محاولة للتأثير بالقرار الفلسطيني المستقل
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، وليد العوض: إن أحد محاور (صفقة القرن) يتمثل بتجاوز التمثيل الفلسطيني الموحدة، محذراً من أن أية محاولات لفتح قنوات اتصال مع واشنطن أو غيرها من خلف التمثيل الموحد لشعبنا، يكشف عن عمق المؤامرة الكبيرة، التي تستهدف ضرب التمثيل الفلسطيني الموحد، وتبديد الهوية الوطنية، والتي ضحى من أجلها شعبنا لأكثر من (60 عاماً) عبر منظمة التحرير الفلسطينية. 

وحذر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، من مخططات العبث بالتمثيل الفلسطيني ومحاولات إظهار ازدواجية في هذا التمثيل على المشروع الوطني من أجل تمرير (صفقة القرن) لتصفية حقوقنا الوطنية، موضحاً أن أحد أهداف خطة ترامب، هو إسقاط التمثيل الفلسطيني الموحد؛  ليسهل التعامل مع شعبنا كفرق وجماعات، لتمرير ما يريد من صفقته المشبوهة. 

وأكد أن حماس، ومن خلال زياراتها الأخيرة لبعض الدول، تحاول أن تفتح الطريق مجدداً أمام علاقات إقليمية ودولية في محاولة للتأثير في الساحة والقرار الفلسطيني المستقل، مشيراً إلى أن هناك محاولات، تجري لزج شعبنا في مشروع التناقضات الإقليمية. 

وقال العوض: إن ما يجري للأسف هو محاولة فتح ثغرة في الجدار الفلسطيني، للتدخل الإقليمي في شأننا، أو محاولة الإيحاء بأنه بالإمكان الاصطفاف ضمن تحالفات إقليمية ودولية لا تعني شعبنا لا من قريب ولا من بعيد، مضيفاً أن قضية شعبنا بحاجة لتضامن كل العالم معه على المستويات كافة، سواء إقليمية أو دولية.

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