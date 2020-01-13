القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

وشددت على أن هدم المنازل، يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بتوحيد الجهود لوقف التعدي الاحتلالي ومخططاته، الهادفة لضم المناطق المصنفة (ج) والمستوطنات.

رام الله - دنيا الوطندعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، لأوسع مشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة الأسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام لليوم الـ 112 على التوالي.وأوضحت القوى في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تنظم غداً الثلاثاء وقفة تضامنية مع الأسرى على دوار المنارة برام الله، الساعة الواحدة ظهراً، ورفضاً لسياسة التعذيب والإهمال الطبي، وحملات التنكيل والقمع المتصاعدة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.ودعت المواطنين الفلسطينيين؛ لتشكيل سدّ بشريّ لمنع الاحتلال من تنفيذ قرارات الهدم لمنازل الأسرى في بيرزيت والطيرة وغيرها من المناطق.وحذرت القوى من التعاطي مع أي دوائر، مهما كانت مسمياتها أو صفاتها، عادّةً أنها كلها تعبير عن وجه الاحتلال، بما فيها "الإدارة المدنية"، وتوجهها المعلن في محاولة بث سموم الفتنة وشق الصفوف، والتعامل بالاتصال المباشر، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة.