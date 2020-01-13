بومبيو يندّد بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة جوية عراقية

صورة جوية لقاعدة بلد العسكرية التي تضم قوات أميركية

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن "غضبه" جراء هجوم صاروخي آخر على قاعدة (بلد) الجوية العراقية، تتمركز فيها قوات أميركية، في الوقت الذي أشارت فيه إيران إلى رغبتها بخفض التوترات في المنطقة.



وقال بومبيو في تغريدة، إنه "غاضب إزاء التقارير عن هجوم صاروخي على قاعدة جوية عراقية"، مضيفاً "هذه الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل جماعات غير موالية للحكومة العراقية، يجب أن تنتهي".



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد، وحمّلت الولايات المتحدة سابقاً، مسؤولية هجمات مماثلة إلى جماعات مدعومة من إيران في العراق.



وتستضيف قاعدة البلد، فرقة أميركية من القوات الجوية، إضافة إلى متعاقدين أميركيين، لكن تم إجلاء معظمهم بعد تصاعد حاد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسبوعين الأخيرين، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.



والبلد هي القاعدة الجوية الرئيسية لطائرات إف 16 العراقية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة.