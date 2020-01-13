شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن أطباء الاحتلال في مستشفى (كابلان) أكّدوا بأن هناك خطراً على الوضع الصّحي للأسير المضرب عن الطّعام لليوم (113) على التوالي، أحمد زهران، وأنّ اللجنة الطبية بالمستشفى، منحتهم الصّلاحية الكاملة لإخضاعه للعلاج القسري في حال وجود خطر حقيقي على حياته.

وأوضحت هيئة الأسرى، عقب زيارة محاميها للأسير زهران في (كابلان)، ومقابلة رئيسة القسم الذي يمكث فيه؛ في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن نبضات قلبه تصل إلى (35) ليلاً، وفقد من وزنه نحو (40 كغم)، وهو لا يقوى على الوقوف، وأن هنالك تخوّف من حدوث ردّة فعل عكسية لأعضائه الحيوية.

وأضافت الهيئة، أن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير زهران للمستشفى عدّة مرات خلال إضرابه، وكانت في كل مرّة تخضعه للمراقبة الطبية ليوم واحد في غالبية الحالات، وتعيده إلى السجن، ما يفاقم من وضعه الصّحي، ويزيد من حالة الإنهاك التي يعاني منها أسير امتنع عن الطّعام والشراب لشهور، فيما نقلته للمستشفى منذ تاريخ الخامس من الشهر الجاري وأبقت على مكوثه فيه بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصّحي.

وبيّنت الهيئة أن سجّاني الاحتلال، منعوا زيارة المحامين للأسير زهران منذ نقله الأخير للمستشفى؛ إلّا أنهم سمحوا بزيارة محامي الهيئة له بعد توقّف الأسير عن تناول الفيتامينات والأملاح لمدّة ثلاثة أيام.

يذكر، أن الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً، مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه، فيما رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال الاستئناف المقدّم باسمه في السابع من الشهر الجاري.

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