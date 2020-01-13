فتح تَرُد على الرقب بشأن "ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)"

ردّت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على تصريح للقيادي في حركة حماس، حماد الرقب، بشأن ارتهان قرار إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، لجهاز (موساد) الإسرائيلي.



وكان الرقب قال في تصريحات لتلفزيون "دنيا الوطن" أمس الأحد: إن الجميع تأكد بأن حركته، قدمت كل ما هو مطلوب لإجراء الانتخابات، ولكن الطرف الآخر الرئيس محمود عباس، هو المُعطل لإجراء الانتخابات، مشددًا بالقول: "مصيبة كبرى، أن نتتظر موافقة الكنيست والموساد الإسرائيليين، لإجراء انتخابات فلسطينية"، وفق تعبيره.



وقال المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "بخصوص خطاب حماس، أن الانتخابات ترتهن للموساد، فهذه سقطة تاريخية، مشدداً على أن فتح ستجبر الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس، رغماً عن أنفها؛ لأنها لمصلحة الشعب الفلسطيني، مطالبا حماس بالكف عن التخوين.



وقال حمايل: إن القرار الوطني المستقل من أفضل الأمور التي حققت الإنجازات السياسية، ضمن مبدأ الحيادية في القضايا الإقليمية والدولية، مضيفاً أن توزيع البعض للولاءات، يُقحم الشعب الفلسطيني في صراعات، ستنعكس سلباً على القضية.



وأضاف: اعتبار سليماني شهيد القدس غير دقيق، لأن الشهداء من سقطوا دفاعاً عنها فقط، لافتاً إلى أن حركة فتح، رسخت المقاومة الشعبية بشكل يتوافق مع واقع الشعب الفلسطيني، وأن المسيرات في غزة، تؤكد على صوابية (فتح) في تعزيز المقاومة الشعبية.

رام الله - دنيا الوطن