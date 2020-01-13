مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة أمنية مشددة.



وأغلقت شرطة الاحتلال، باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، بعد أن وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن المستوطنين، تجولوا في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن (الهيكل) المزعوم.



يشار إلى أن منظمات استيطانية متطرفة، تستعد لتنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى، وحائط البراق في القدس.