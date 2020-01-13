القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي: إن طريق الوحدة الوطنية، يحتم عدم الاصطفاف في المحاور، وعدم تقديم الطاعات والولاءات وتقبيل الأيادي لأية عاصمة، وإنما الاعتزاز بالنفس واحترام الذات والتاريخ المفعم بالنضال، وإرث الشهداء، وكرامة الأسرى وشموخ الماجدات، اللواتي يرفعن رؤوسهن عالياً فخراً وعزاً بفلسطين وقدسها وتضحيات أبنائها، ونضال شعب أبهر العالم بصموده.



وأكد القواسمي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية، تكمن في جعل فلسطين الدولة والقدس العاصمة أولاً وأخيراً، وأن الانتماء الوطني لا يكون ضمن أجندات الاصطفاف والولاء، وإنما ضمن إعلاء القرار الوطني الفلسطيني المستقل.



وشدد القواسمي، على أن الوحدة الوطنية سهلة وممكنة وواجبه، إذا ما عرف البعض، أن تقبيل أيادي أمهات الشهداء والأسرى أولى من تقبيل أيادي زعامات لعواصم إقليمية، وأن الكرامة الفلسطينية، مبدأ وسلوك ونهج، وليس شعارات فارغة، وأن الولاء لغير فلسطين والقدس مذلة وتذلل لا يليق بشعبنا وتاريخه.