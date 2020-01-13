مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته



وشدّد مسمار على أن المهم للقضية الفلسطينية، هو علاقات إيجابية مع الجميع دون معاداة أحد من أجل قضتينا المركزية، والأساس بالنسبة لنا هو القدس، لأنها البوصلة، مؤكداً أن القيادة جاهزة باستمرار لأن تكون بعلاقات متساوية مع الجميع من أجل أن يقدموا لنا الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية، أمام التغول الاستعماري والاستيطاني، واستمرار الاحتلال "ولكن ليس بأي ثمن".





من جهة ثانية، شدّد مسمار على أهمية التحركات الشعبية كعامل أساسي، ومهم للقضية الفلسطينية، ولشعبنا الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة، مطالباً بأن تشمل التحركات الشعبية كافة دول العالم، وخاصة الشعوب العربية.



وأوضح، أن هناك تحركات واسعة، يقوم بها المجلس الوطني الفلسطيني على مستوى البرلمانات الدولية، وأخرى تقوم بها حركة فتح، وباقي فصائل منظمة التحرير مع مختلف الأحزاب العالمية.

رام الله - دنيا الوطنقال خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح): إن شعبنا الفلسطيني له الحق في المقاومة بمختلف الوسائل، ولم ولن يستجدي في أي وقت دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته الفلسطينية العادلة.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: أن الفلسطينيين هم أصحاب شعار القرار الوطني المستقل، وقدّموا الدماء الغزيرة من أجل الحفاظ على هذا القرار، ولم يرهنوا قضيتهم في أي يوم لأجندات عربية أو عجمية أو دولية، قائلاً: "إن الذين يتحركون ضمن وسائل وأجندات مختلفة ليست في صالح القضية الفلسطينية، يضرون بالعمل الفلسطيني".