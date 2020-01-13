شؤون فلسطينية

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته
خالد مسمار عضو المجلس الاستشاري
رام الله - دنيا الوطن
قال خالد مسمار، رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني، عضو المجلس الاستشاري لحركة (فتح): إن شعبنا الفلسطيني له الحق في المقاومة بمختلف الوسائل، ولم ولن يستجدي في أي وقت دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته الفلسطينية العادلة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: أن الفلسطينيين هم أصحاب شعار القرار الوطني المستقل، وقدّموا الدماء الغزيرة من أجل الحفاظ على هذا القرار، ولم يرهنوا قضيتهم في أي يوم لأجندات عربية أو عجمية أو دولية، قائلاً: "إن الذين يتحركون ضمن وسائل وأجندات مختلفة ليست في صالح القضية الفلسطينية، يضرون بالعمل الفلسطيني".

وشدّد مسمار على أن المهم للقضية الفلسطينية، هو علاقات إيجابية مع الجميع دون معاداة أحد من أجل قضتينا المركزية، والأساس بالنسبة لنا هو القدس، لأنها البوصلة، مؤكداً أن القيادة جاهزة باستمرار لأن تكون بعلاقات متساوية مع الجميع من أجل أن يقدموا لنا الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية، أمام التغول الاستعماري والاستيطاني، واستمرار الاحتلال "ولكن ليس بأي ثمن".

من جهة ثانية، شدّد مسمار على أهمية التحركات الشعبية كعامل أساسي، ومهم للقضية الفلسطينية، ولشعبنا الذي يتعرض لهجمة استيطانية شرسة، مطالباً بأن تشمل التحركات الشعبية كافة دول العالم، وخاصة الشعوب العربية.

وأوضح، أن هناك تحركات واسعة، يقوم بها المجلس الوطني الفلسطيني على مستوى البرلمانات الدولية، وأخرى تقوم بها حركة فتح، وباقي فصائل منظمة التحرير مع مختلف الأحزاب العالمية.

أخبار ذات صلة

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

هل التقى الرئيس عباس بإسماعيل هنية في سلطنة عُمان؟

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

الطيراوي: الاعتداء على حرمة بيوت الأسرى استهداف للروح الوطنية العليا

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

هيئة الأسرى: قوات القمع تقتحم مجدداً قسم (2) في (ريمون) وتُنكًل بالأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

فتح تَرُد على الرقب بشأن &#34;ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)&#34;

فتح تَرُد على الرقب بشأن "ارتهان قرار الانتخابات لـ (موساد)"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من &#34;عوفر&#34; إلى &#34;الدامون&#34; دون مرافقة ممثليهم

إدارة السجون تنقل (34) طفلاً من "عوفر" إلى "الدامون" دون مرافقة ممثليهم

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

هيئة الأسرى: الاحتلال يريد التفرد بالأسرى الأطفال

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

القوى الوطنية برام الله تدعو لأوسع مشاركة للتضامن مع الأسرى

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

هيئة الأسرى: خطر حقيقي على حياة الأسير المضرب أحمد زهران

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

القواسمي: (فلسطين أولاً) كلمة السر في معادلة الوحدة الوطنية

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

مسمار: شعبنا لم ولن يستجدي دولة أو حزباً أو برلماناً للوقوف مع قضيته

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مديحة كامل.. وما الذي عثروا عليه بدولابها؟

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

بعد ارتباط عشر سنوات وطفلان.. شاكيرا تكشف سبب رفضها الزواج من بيكيه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

زينة برفقة توم كروز.. ومتابع يستفزها بتعليقه

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

بأول ظهور بعد انفصالها.. أصالة تنفعل على الصحفيين بعد توجيه هذا السؤال

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في &#34;ذا فويس كيدز&#34;؟

ماذا قالت نسرين طافش عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز"؟

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

كاميرا تفضح طلب الأمير هاري من رئيس شركة ديزني لأمر يخص زوجته

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ&#34;طفاشوه&#34;

وفاة الفنان البحريني علي الغرير الشهير بـ"طفاشوه"

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية &#34;قتيل الفيلا&#34;

قرار غير متوقع من نانسي عجرم بشأن قضية "قتيل الفيلا"

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

إيقاف المراسلة الفلسطينية رزان ملش عن العمل بالقناة الرياضية بسبب هذه التغريدات

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: &#34;إباحيتك إجرام&#34;

نجم سوري يشن هجوماً على هيفا وهبي: "إباحيتك إجرام"

عربي

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا

أمين عام حركة &#34;النجباء&#34; لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

أمين عام حركة "النجباء" لابنة سليماني: العراق لن يكون آمنا للأمريكيين

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

الأردن: زيادة عدد الحافلات على الجسر وتسيير حافلة كل 15 دقيقة

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

ليبيا: تبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار