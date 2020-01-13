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دولي

ممثل خامنئي: إلى الآن لم نثأر لـ "سليماني".. جبهة المقاومة سترُد وبقوة

ممثل خامنئي: إلى الآن لم نثأر لـ "سليماني".. جبهة المقاومة سترُد وبقوة
علي شيرازي ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في (فيلق القدس)
رام الله - دنيا الوطن
أكد علي شيرازي، ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في (فيلق القدس) أن الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق هي البداية، و"هنالك صفعات أخرى سيتلقاها العدو في وقت لاحق".

وقال شيرازي لموقع (المسيرة): "إلى الآن لم نثأر من العدو على عملية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه"، مضيفاً "ليس من الضرورة أن تثأر إيران بمفردها، وجبهة المقاومة، ستثأر بدورها وبقوة".

وأكد أنهم سيتصدون "لمؤامرات العدو التي تتربص بإيران منذ أربعة عقود"، وأنهم لن يسمحوا للعدو بفرض إرادته عليهم.

ونفذت الولايات المتحدة، في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد، أسفرت عن مقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وأدى هذا الإجراء إلى تصعيد خطير للتوتر بين البلدين، وانتقام من اغتيال سلميان، حيث نفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء، هجوماً صاروخياً واسعاً استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي (عين الأسد) في محافظة الأنبار و(حرير) في أربيل بشمال العراق.

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