الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة شهور بحق الأسيرة شروق البدن

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق الأسيرة شروق البدن (25 عاماً) من بيت لحم، لستة شهور، وذلك قبل موعد الإفراج عنها بيومين.







وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن يوم غد الثلاثاء، كان من المفترض، أن تنتهي مدة الأمر الإداري الحالي والبالغة ستة شهور"، مشيراً إلى أن الأسيرة البدن من بين أربع أسيرات معتقلات إدارياً وهن: الأسيرة آلاء البشير (23 عامًا) من قلقيلية اُعتقلت بتاريخ 24 تموز/ يوليو 2019، والأسيرة بشرى الطويل (26 عامًا) من رام الله، اُعتقلت بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، والأسيرة شذى حسن (20 عاماً) من رام الله، اُعتقلت بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إضافة إلى الأسيرة البدن، والتي اُعتقلت بتاريخ 15 تموز/ يوليو 2019.

رام الله - دنيا الوطنولفت نادي الأسير، إلى أن الأسيرة البدن، تُعاني من مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء ظروف الاعتقال الصعبة، خاصة بعد ما تعرضت له خلال فترة اعتقالها الأولى، التي سببت لها مشاكل حادة في المعدة، والكلى والأعصاب.ومن الجدير ذكره، أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ (40) أسيرة، يقبعن في معتقل (الدامون).