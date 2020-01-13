الزق يدعو الكل الوطني للتمسك باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني

ودعا الزق في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، الكل الوطني إلى التمسك باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني، والحفاظ عليه من استخدام البعض لأدوات تافهة، وإخضاعنا إلى اعتبارات إقليمية هنا وهناك.



وأشار إلى أن شعبنا صاحب النضالات الوطنية العالية، يدرك من معه ومن ضده، ومن يتآمر عليه؛ لتعميق الجرح الداخلي، لافتاً إلى أن الكل يميز الأجندات المشبوهة، التي تستهدف مصادرة القرار الفلسطيني الوطني، والتعامل مع القوى الإقليمية كأداة؛لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضيتنا.





وأكد الزق على أن القرار الفلسطيني السياسي مستقل، وسيبقى كذلك، لافتاً إلى أن المسيرة النضالية لشعبنا على مدار (56 عاماً) تميزت باستقلالية قرارها السياسي الوطني.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق: إن شعبنا الفلسطيني صاحب التضحيات رافع رأسه لعنان السماء، وليس المطلوب الانحناء وتقبيل الرؤوس، مضيفاً أن من "يريد ان يساعد شعبنا، عليه أن يشعر بالفخر لعدالة قضيتنا وتضحيات شعبنا".