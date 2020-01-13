الخارجية الأميركية تحث الدول على التعاون للحد من توترات إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الايراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (فوكس نيوز) عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أوتاغوس، حثها جميع الدول على التعاون للحد من التوترات مع إيران.



وأشارت إلى أن على الجميع المساعدة في "وقف السلوك الشرير والإرهابي لإيران، والتفاوض مع الولايات المتحدة، وأوروبا لتعديل هذا السلوك".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الأحد: إنه لا يأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في وقت سابق، إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران، سوى قبول إجراء محادثات.



وقال أوبراين لمحطة (فوكس نيوز): إن "حملة الضغط الأقصى" التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، مضيفاً أن "إيران تختنق، ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة".



وأشار ترامب على (تويتر) إلى المقابلة التي أجراها أوبراين وقال: "فعليا لا يهمني إذا تفاوضوا، الأمر يعود إليهم تماماً، ولكن لا أسلحة نووية، ولا تقتلوا المحتجين عليكم".