حفتر يصل موسكو.. وترقب لتوقيع اتفاق لوقف النار بليبيا











وقال السراج في خطاب متلفز: "أدعو كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي، ونبذ الفرقة ورص الصفوف؛ للانطلاق نحو السلام والاستقرار".

رام الله - دنيا الوطنوصل قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الاثنين، إلى موسكو، تمهيداً لتوقيع وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الليبية، بحسب ما نقلت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، سيجريان محادثات في موسكو، اليوم، وقد يوقعان اتفاقاً لوقف النار في ليبيا.ونقلت قناة (ليبيا الأحرار) عن السراج قوله: إن التوقيع على وقف إطلاق النار خطوة للدفع بالاتفاق إلى الأمام، كما أن قبول وقف إطلاق النار، يأتي من موقف قوة، حفاظاً على اللحمة الوطنية، وإن قواته مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية، في حال حدوث أي خرق للاتفاق.وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء (انترفاكس)عن ليف دينجوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا، قوله: إن حفتر والسراج، سيلتقيان لبحث "إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة".وكان السراج، دعا الليبيين إلى "طي صفحة الماضي"، وذلك في وقتٍ يستعد فيه للتوجّه إلى موسكو من أجل التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، مع حفتر.