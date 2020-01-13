أوكرانيا تُرسل طائرة عسكرية لاستعادة جثث ضحايا الطائرة المنكوبة من إيران

نوفوستي)،





فيديو ارشيفي: من الإقلاع إلى السقوط.. هكذا تحطمت الطائرة الأوكرانية في إيران





رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس الأمن القومي الأوكراني، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع، ستنقل جثث الأوكرانيين الـ 11، الذين لقوا مصرعهم في تحطم الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي، قرب طهران.وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، وفق ما نقلته (أن فريقا من المختصين باشر عمله لاستعادة جثث الضحايا، وأنه يمكن تعزيز الفريق، إذا اقتضت الضرورة.وتحطمت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأوكرانية، بضواحي طهران، بعدما أصيبت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، الأربعاء الماضي، ولقي جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 176 شخصاً مصرعهم، وهم مواطنو أوكرانيا وكندا وإيران والسويد وأفغانستان وبريطانيا.وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، أن بلاده تنتظر اعتذاراً رسمياً من إيران، وعبر قنوات دبلوماسية، وتعويضات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.